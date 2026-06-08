Житель Башкирии получил условный срок за мошенничество с выплатами

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как было установлено в суде, в 2025 году подсудимый получил 350 тыс. руб. субсидии для изготовления тротуарной плитки. Для этого он предоставил ложные документы об уровне дохода, а после подписания соглашения составил отчет о результатах использования бюджетных средств, к которому приложил фиктивные договоры купли-продажи оборудования. Фактически полученные деньги подсудимый присвоил.

Суд приговорил подсудимого к году лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.

Майя Иванова