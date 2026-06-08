Следком проверяет факт нарушения прав 700 многодетных семей в Оренбуржье

В Оренбургской области проверяют факт нарушения прав многодетных семей, которые несколько лет не могут пользоваться выделенными для них землями в поселке Многодеткино. Ситуацию взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Поселок Многодеткино заложили в 2019 году. Планировалось, что в нем будет проживать порядка 700 многодетных семей. На территории появились газ и электричество, однако подъездные пути к будущему населенному пункту за все годы так и не построили, из-за чего местные жители не смогли начать стройку на своих участках. В 2025 году, по информации «Вестей», Многодеткино посетил врио мэра Оренбурга Альберт Юмадилов. Тогда же стало известно, что до конца года будет разработано техническое задание на строительство основной дороги с перспективной возможностью обустройства подъездной дороги к участкам. В городской администрации добавили, что в 2026 году запланировано проектирование дороги, а подключение поселка к системам водоснабжения все еще прорабатывается.

Следственный комитет начал проверку, доклад о которой главе СКР Александру Бастрыкину представит руководитель регионального следственного управления Вячеслав Зудерман.

Яна Вежлева