В Москве задержали серийных угонщиков автомобилей

В Москве полицейские задержали серийных угонщиков автомобилей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из столичной полиции задержали шестерых участников организованной группы, четверо из которых ранее судимы. Им предъявлено обвинение в серии краж дорогостоящих иномарок», — отметила госпожа Волк.

Злоумышленники искали во дворах кроссоверы корейских и японских производителей. С помощью спецустройств они блокировали сигнализацию, проникали в машину, запускали двигатель и уезжали. Далее машину перегоняли в лес в Подмосковье, там отключали GPS-трекер. Позже авто продавали или разбирали на запчасти, уточнила представитель МВД.

С июня по октябрь 2025 года задокументировано пять эпизодов краж, общий ущерб составил более 20 млн рублей. У задержанных обнаружили две похищенные иномарки, радиоэлектронные устройства для блокировки сигналов сотовой связи, ключи от машин различных марок. Также изъят автомобиль, на котором злоумышленники передвигались для совершения краж, рассказала госпожа Волк. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»), фигуранты заключены под стражу.