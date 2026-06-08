Пермь вошла в число городов с самой высокой ипотечной переплатой

Столица Прикамья вошла в число городов с самой высокой расчетной ипотечной переплатой. Если сравнивать июнь 2026 года с аналогичным месяцем 2021-го, сумма сверх стоимости квартиры по кредиту на вторичную однокомнатную квартиру в Перми выросла в четыре раза. За это же время средняя цена такого жилья увеличилась на 95%. Об этом сообщает портал «Движение.ру» со ссылкой на экспертов «Циана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рейтинг городов-миллионников с самой высокой ипотечной переплатой вошли также Челябинск, Казань, Самара, Волгоград, Нижний Новгород. В «топе» с самым низким значением оказались Москва, Санкт-Петербург, Уфа.