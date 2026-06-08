Подрядчика осудят по делу о хищении 38 млн рублей при реставрации ОКН в Арзамасе

Директор подрядной организации предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реставрации объекта культурного наследия «Здание бывшего Арзамасского реального училища, где в 1914-1918 гг. учился писатель А.П. Гайдар». Ему инкриминируют хищение 37,9 млн руб. в период с февраля по ноябрь 2024 года, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На похищенные деньги 44-летний фигурант приобрел дорогостоящий автомобиль, полагает следствие.

Дело направили в Нижегородский районный суд. У обвиняемого арестовали имущество стоимостью почти 10 млн руб.

По информации «Ъ-Приволжье», подрядчиком выступало ООО «Гефест», заказчиком — госпредприятие «ДИРОН». В декабре 2024 года заказчик заключил новый договор на реставрацию этого ОКН за 237 млн руб.

Галина Шамберина