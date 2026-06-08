В Прикамье почти на треть снизилось количество устанавливаемых кредитных самозапретов

По итогам мая Пермский край занял третье место в топ-20 регионов России с наибольшим сокращением общего количества самозапретов на привлечение гражданами РФ кредитов и займов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным Национального бюро кредитных историй, если в апреле 2026 года жителями Прикамья было установлено 19,4 тыс. таких добровольных ограничений, то в мае этот показатель снизился на 29,5% и составил 13,7 тыс.

По уровню снижения количества установленных самозапретов Пермский край уступил в мае 2026 года лишь Башкортостану (-41,5%) и Татарстану (-40,1%).