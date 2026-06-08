В Башкирии ожидаются дожди, грозы и град

9 июня в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по всей республике пройдут кратковременные дожди, на юго-востоке — сильные, в некоторых районах возможны грозы, днем — град, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер прогнозируется северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, при грозе ожидаются порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8,+13°, днем потеплеет до +20,+25°.

На дорогах ночью и утром местами ожидается туман, видимость в котором составит 500 м и менее.

В Уфе будет облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, днем возможен кратковременный дождь, местами — гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +10, +12°, днем составит до +21, +23°.

Майя Иванова