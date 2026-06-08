Волгоградский суд приговорил эстонца к 11 годам за контрабанду кокаина

Городищенский районный суд Волгоградской области вынес приговор гражданину Эстонии Константину Сергееву. Он признан виновным в контрабанде и хранении кокаина в крупном размере (ч. 3 ст. 229.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

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Как установило следствие, в августе 2025 года Сергеев приобрел в Эстонии наркотическое средство массой 14,82 г. Спрятав кокаин в одежде, он пересек границу ЕАЭС через автомобильный пункт пропуска «Куничина Гора» в Псковской области. Однако на территории Волгоградской области мужчину задержали сотрудники ДПС на посту «Городищенский».

Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Нина Шевченко