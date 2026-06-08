Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки московского вуза, чей диплом система проверки сочла частично сгенерированным нейросетью. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане суд признал незаконным отчисление студентки из-за использования ИИ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В Татарстане суд признал незаконным отчисление студентки из-за использования ИИ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Работа проверялась трижды: показатели «ИИ-контента» составили 41,9%, затем 70% (по оценке руководителя) и 11,9% при повторной загрузке. Вуз отказался учитывать последний результат, сославшись на пропуск срока.

Суд установил, что срок был соблюден: последний день пришелся на выходной и переносился на ближайший рабочий день. Также отмечено, что система проверки носит вероятностный характер, а итоговое решение должно приниматься экспертом.

Суд постановил восстановить студентку, обязал вуз допустить ее к защите диплома и выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. руб.

Анна Кайдалова