Мэрия Перми согласовала цвета еще четырех зданий на «гостевом маршруте»

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерные паспорта зданий на шоссе Космонавтов, 179б, 182, 244а и 395д, расположенных вдоль «гостевого маршрута» города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Цветовая гамма зданий будет соответствовать общей архитектурной концепции «гостевого маршрута»: фасады будут выполнены в бело-серо-коричневых оттенках —это делается для минимизации визуального шума. Вывески планируется установить в трех вариантах: белый, белый с возможностью использования на торцах фирменного цвета и белый с абрисом фирменного цвета.

Напомним, 1 сентября 2025 года в Перми вступили в силу изменения в правила благоустройства территории города, которые касаются размещения вывесок на «гостевом маршруте». Размещение вывесок должно осуществляться в соответствии с колерным паспортом. Вывески должны быть приведены в соответствие с требованиями до 1 сентября 2026 года.

По данным на начало июня 2026 года, мэрия согласовала 28 колерных паспортов многоквартирных домов на «гостевом маршруте».

«Гостевой маршрут» пролегает по шоссе Космонавтов мимо фабрики «Гознак», ДКЖ, площади Гайдара, Перми-2, затем – по улице Петропавловской до улицы Куйбышева.