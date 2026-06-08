В прошлом году Счетная палата Татарстана выявила нарушения на сумму 5,9 млрд руб. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Альберт Валиев в ходе 21-го заседания Госсовета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Счетная палата Татарстана выявила нарушения на 5,9 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Счетная палата Татарстана выявила нарушения на 5,9 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По результатам проверок приняли меры по устранению нарушений и недостатков при расходовании бюджетных средств, а также использовании республиканской и муниципальной собственности на 5,5 млрд руб., что составляет 93,3% от установленного объема. По словам господина Валиева, это самый высокий показатель за годы работы.

В структуре финансовых нарушений 66% (3,9 млрд руб.) составляют нарушения бухгалтерского учета, 19,2% (1,1 млрд руб.) — нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью, 7,1% (419,5 млн руб.) — неэффективное использование средств.

Господин Валиев отметил, что Счетная палата проверяет не только бюджетные средства, но и коммерческий сектор, использующий государственное имущество. В прошлом году в поле зрения аудиторов попали в том числе «Казань Экспо», «Татагролизинг» и «Татинвестгражданпроект». Сумма нарушений по ним превысила 3,5 млрд руб., из которых около 2,5 млрд руб. пришлись на нарушения бухгалтерского учета.

Анна Кайдалова