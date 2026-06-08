Бывший глава Тарусы в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину

Бывший мэр города Таруса Калужской области, депутат Думы Тарусского муниципального округа Сергей Манаков на автомобиле сбил женщину. Об этом сообщил глава администрации Тарусского округа Михаил Голубев.

Инцидент произошел 7 июня около 20:00 на улице Ленина в Тарусе. «По информации правоохранительных органов, депутат находился в состоянии алкогольного опьянения», — написал господин Голубев. По его сведениям, пострадавшую женщину госпитализировали в Калужскую областную клиническую больницу. Правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение, подчеркнул глава Тарусского округа.

Сергей Манаков возглавлял Тарусу с ноября 2020 года по июнь 2024-го. После этого до мая 2026 года он руководил частной охранной организацией «Редут».