Удмуртия не вошла в число 45 регионов рейтинга инвестиционной привлекательности
Удмуртия не вошла в число 45 регионов страны с наиболее привлекательным инвестиционным климатом по результатам анализа обновленного Национального рейтинга, составленного Агентством стратегических инициатив. Результаты были представлены на площадке Петербургского международного экономического форума.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В топ-20 пробились 9 из 14 регионов ПФО. Последний раз республика фигурировала в рейтинге в 2020 году. Тогда Удмуртия заняла 29-е место. Лидерами по привлекательности инвестиционного климата стали Москва и Татарстан. На втором месте — Нижегородская и Московская области. На 20-й позиции Ленинградская область и Республика Карелия. Отметим, что на каждом месте из «двадцатки» может находиться по несколько регионов. Всего — 45.
«Национальный рейтинг инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне»,— говорится на сайте Национального рейтинга.
Позиции регионов определяются по 127 показателям в восьми направлениях: недвижимость, инженерные сети, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, инфраструктура и технологии, кадровые и трудовые ресурсы, развитие рынка и конкуренции.