Удмуртия не вошла в число 45 регионов рейтинга инвестиционной привлекательности

Удмуртия не вошла в число 45 регионов страны с наиболее привлекательным инвестиционным климатом по результатам анализа обновленного Национального рейтинга, составленного Агентством стратегических инициатив. Результаты были представлены на площадке Петербургского международного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В топ-20 пробились 9 из 14 регионов ПФО. Последний раз республика фигурировала в рейтинге в 2020 году. Тогда Удмуртия заняла 29-е место. Лидерами по привлекательности инвестиционного климата стали Москва и Татарстан. На втором месте — Нижегородская и Московская области. На 20-й позиции Ленинградская область и Республика Карелия. Отметим, что на каждом месте из «двадцатки» может находиться по несколько регионов. Всего — 45.

«Национальный рейтинг инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне»,— говорится на сайте Национального рейтинга.

Позиции регионов определяются по 127 показателям в восьми направлениях: недвижимость, инженерные сети, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, инфраструктура и технологии, кадровые и трудовые ресурсы, развитие рынка и конкуренции.