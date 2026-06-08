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Росприроднадзор требует 11 млн за свалку в 3 тыс. «квадратов» под Волгоградом

Более 11 млн руб. составил вред, нанесенный почвам в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

Фото: Росприроднадзор

Фото: Росприроднадзор

Инспекторы обнаружили захламление территории отходами пятого класса опасности. Площадь свалки превысила 3 тыс. кв. м.

В адрес владельца земельного участка направлено требование возместить ущерб в добровольном порядке. Если средства не поступят в установленный срок, ведомство будет взыскивать их через суд.

Нина Шевченко