Школьники пересаживаются с парт за станки

Девятиклассники массово уходят в колледжи. Тренд затронул не только регионы, но и столичные школы. На бюджетные места практически не попасть, говорят собеседники “Ъ FM”. За счет развития среднего профобразования Москва рассчитывает решать кадровые проблемы. Об этом на полях ПМЭФ заявил мэр Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Институт развития профессионального образования Фото: Институт развития профессионального образования

Интерес к среднему профобразованию оказался выше прогнозов чиновников. Так, 37 тыс. московских девятиклассников в 2025 году поступили в колледжи, что на 40% больше, чем в 2024-м. А если посмотреть на общероссийскую статистику, там вообще рекорды: в техникумы и училища ушли 63% учеников. И причина не только в ЕГЭ. Это самый быстрый способ выйти на рынок труда, говорит председатель правления Ассоциации негосударственного образования, ректор университета «Синергия» Артем Васильев:

«Через три года студент становится дипломированным специалистом. У нас очень много ребят, которые учатся в колледже, начинают работать на третьем курсе, проходить стажировки. Они для рынка дешевле, качественнее, практикоориентированнее на конкретного работодателя, ведь студенты работают на том же оборудовании, на котором учились. Зарплата выпускников колледжа по таким топовым специальностям, как IT, туризм, гостеприимство, инженерия, в среднем достигает 150-170 тыс. руб. в Москве. По России — в районе 90 тыс. руб.».

Чтобы получать 200 тыс. в 19 лет, нужно просто закончить колледж по топовым направлениям. И желательно московский: здесь проще найти высокооплачиваемую работу. Но с 2025 года городские учреждения берут на бюджет только москвичей с пропиской и с аттестатом об окончании московской школы. Но есть еще и федеральные, замечает директор колледжа электроники и информатики НИУ МИЭТ Светлана Литвинова:

«Федеральные колледжи имеют право принимать на обучение ребят со всех субъектов Российской Федерации, несмотря на то, что они находятся в Москве. С каждым годом студентов в колледже становится больше. В 2025 году на бюджете конкурс был 100 человек на место, а на платную основу — пять человек на одно место. В 2026 году, наверное, будет примерно так же. За этим стоит необходимость развития экономики и промышленности России, где есть дефицит специалистов среднего звена».

В столице более 100 заведений среднего профессионального образования, 57 из них подведомственны правительству Москвы — там как раз квоты по прописке. Колледж строится в том числе в Коммунарке — на 16 тыс. мест. Там будут готовить специалистов в области строительства, промышленности, IT. А в Тушино откроется техноколледж. И без работы эти ребята точно не останутся.

Необходимость в выпускниках колледжей обусловлена дисбалансом на рынке труда, заявил на полях ПМЭФ мэр Сергей Собянин. По его словам, 75% вакансий — это рабочие специальности. За будущих абитуриентов сейчас борются не только колледжи, но и вузы, замечает директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина:

«В Москве почти все вузы открывают программы среднего профессионального образования. Институтам это очень выгодно: они получают средства из федерального бюджета, которые составляют больше, чем региональное финансирование. Коллеги назвали их "вузы-матрешки". Поступая, на среднюю специальность ты проходишь сразу в вуз. Приоритет, конечно, будет отдан техническим направлениям, включая компьютерные, — для этих сфер достаточно среднего профессионального образования. Тренд останется с нами надолго, а конкуренция между колледжами, вузами и старшей школой будет только усиливаться».

Курс на кадровый резерв рабочих профессий уже затронул профессиональное сообщество. В колледжи после девятого класса уходят ребята с высокими баллами. И напряжение испытывает не только школа, но и вузы. Сами старшеклассники говорят, что три года — это лучше, чем шесть в университете. И дешевле: от 50 тыс. в год. Самые дорогие программы в московских колледжах стоят 250 тыс.

Аэлита Курмукова