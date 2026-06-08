«Сейчас главным бенефициаром на мировом рынке остается доллар»

Ситуация на Ближнем Востоке опять обострилась: снова горячая фаза, снова мы видим обмены ударами между Ираном и Израилем, в дело вступили хуситы, заблокирован Баб-эль-Мандебский пролив. Рынок отреагировал ростом цен на нефть — фьючерсы растут почти на 5%. США не влияют сейчас ни на Иран, ни на Израиль, и ситуация может войти в затяжную фазу. И это самое опасное, что может случиться. Как в таком случае будут вести себя другие активы? На что обратить внимание инвесторам? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: В этой конфигурации важно понять, какие активы будут safe-haven, то есть активами-убежищами, а какие будут выглядеть слабее остальных. Сейчас главным бенефициаром на мировом рынке остается американский доллар. Индекс доллара поднялся выше 100 пунктов, прибавив около 1,2% к концу прошлой недели, и сегодня рост продолжается. Укрепление доллара связано с падением цен на облигации и ростом доходностей американских госбумаг. Дополнительно влияет устойчивость экономики США: рынок труда остается сильным, а доходность десятилетних облигаций достигла 4,57%. Еще один фактор — ожидания крупных IPO технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом и космосом, включая SpaceX, Anthropic и OpenAI. Инвесторы фиксируют прибыль в перегретых сегментах и формируют кэш под участие в размещениях. На этом фоне традиционные защитные активы, такие как золото и серебро, не показывают типичного поведения. В итоге именно доллар выглядит основным активом-убежищем на мировом рынке.

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