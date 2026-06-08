Пассажирское движение трамвая №3 до Детского парка в Саратове запустят в июле

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обнародовал планы по поэтапному вводу в эксплуатацию обновленной линии трамвая №3 в Саратове. В начале июля планируется официально открыть пассажирское движение до Детского парка, сообщил канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

Перед этим, до конца июня, по маршруту запустят рабочее движение. Для перевозки пассажиров необходимо завершить реконструкцию бульвара на ул. Астраханской. Работы ведутся в рамках депутатского проекта.

Дальнейшие этапы включают запуск рабочего движения до Мирного переулка в середине августа, а к концу месяца — полноценное пассажирское сообщение на этом участке и сдачу всего маршрута №3. Господин Володин отметил, что все вопросы финансирования проектов уже урегулированы, и призвал чиновников выстраивать свою работу согласно установленным ориентирам.

Нина Шевченко