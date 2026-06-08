Производитель огнеупоров группы ММК сократил выбросы на 180 тонн в год

С 2018 года ООО «Огнеупор» (входит в группу ММК) выполнило 33 природоохранных мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Выбросы в атмосферу удалось сократить на 180 т в год, сообщает пресс-служба компании.

Главным экопроектом стала установка на двух тепловых агрегатах цеха шамотных изделий современной системы автоматизации обжига огнеупорных изделий. Это снизило выбросы оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и диоксида серы в атмосферный воздух на 77 т в год. Также за годы реализации проекта на 15 источниках выбросов провели капитальный ремонт производственного и газоочистного оборудования. Суммарное сокращение выбросов оксида алюминия, оксида железа и неорганической пыли составило 16,5 т в год. Кроме того, на шести источниках выбросов в цехе шамотных изделий были установлены фильтры с эффективностью очистки 99%, а в цехе специзделий выведено из эксплуатации семь источников выбросов. Это привело к снижению выбросов на 86,5 т в год.

Полностью завершить все запланированные работы планируется к четвертому кварталу 2026 года. Ожидается дополнительное сокращение выбросов газообразных и взвешенных веществ на 100 т в год.