Администрация Оренбурга готова выделить 244 млн рублей на ремонт дорог

В администрации Оренбурга ищут подрядчиков для ремонта городских дорог. Для восстановления девяти участков специалистам готовы заплатить 244 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Соответствующий тендер ранее появился на сайте госзакупок. Уже 11 июня закончится прием заявок для потенциальных подрядчиков. В документах представили описание участков, которые нуждаются в ремонте, среди них — ул. Яицкая в пос. Нижнесакмарский, дорога-дублер ул. Восточной от 42 до 77 дома, часть ул. Астраханской, ул. Максима Горького в пос. Каргала, ул. 1-ая Пугачевская. Кроме этого, необходимо восстановить подъезды к четырем детским лагерям — ДООЛ «Факел», «Юность» и «Заря», ДООЦ «Город детства». Планируется, что все работы завершат к февралю 2028 года.

Напомним, ранее вышеуказанные лагеря оказались подтопленными во время масштабного паводка в 2024 году. Из 46 организаций 24 ушли под воду — именно в них ежегодно для отдыха ездят до 70% детей.

Дополнительно городская администрация ищет подрядчиков, чтобы отремонтировать автомобильную дорогу в с. Пруды — на этот проект готовы выделить почти 10 млн руб. Прием заявок заканчивается 10 июня, а сами работы планируют завершить к 1 августа 2026 года.

Яна Вежлева