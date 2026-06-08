АО «Соликамскбумпром» обратилось за государственной поддержкой

АО «Соликамскбумпром» направило обращение в правительственную подкомиссию по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям российской экономики. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказала президент компании Наталия Ступникова. Также, по ее словам, в марте текущего года АО «Соликамскбумпром» заключило договор с ООО «ВТБ Капитал Трейдинг» как с профессиональным финансовым консультантом. Компания занимается поиском для предприятия стратегического инвестора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как отметила госпожа Ступникова, в том числе этот вопрос обсуждался и на совещании под председательством главы Минпромторга РФ Антона Алиханова. «Это важно для оздоровления предприятия и его дальнейшего развития»,— отметила госпожа Ступникова.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Предприятие входит в четверку крупнейших производителей газетной бумаги в стране. Согласно «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб. В данный момент СБП находится в тяжелом финансовом положении.