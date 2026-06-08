Бастрыкин попросил ВККС разрешить привлечь красноярскую судью по делу о ДТП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России с просьбой разрешить привлечь в качестве обвиняемой судью Красноярского краевого суда Юлию Макарову. Она была участницей ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным ведомства, ДТП с участием судьи произошло в январе прошлого года. Юлия Макарова днем ехала по дороге Красноярск — Енисейск со своей матерью и другими пассажирами. Она «не учла интенсивность движения попутного транспорта, дорожные и погодные условия, в том числе гололедицу», и выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой. Мать судьи умерла на месте. Здоровью водителя иномарки причинен тяжкий вред.

Дело о ДТП расследует Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасии. Госпожу Макарову хотят привлечь по статье о нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Максимальный срок наказания — до пяти лет лишения свободы.