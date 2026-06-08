Ушел в отставку председатель Верховного суда Удмуртии Александр Полушкин

Ушел в почетную отставку председатель Верховного суда Удмуртии Александр Полушкин. Такое решение 26 мая приняла квалификационная коллегия судей. Заявление об отставке господин Полушкин подал самостоятельно, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. И.о. председателя судебной инстанции назначен бывший заместитель и председатель судебной коллегии по уголовным делам Виктор Красноперов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

На должность председателя Верховного суда республики Александр Полушкин был назначен в июне 2020 года, срок полномочий составлял шесть лет. До этого замещал должность зампредседателя судебной инстанции, руководителя судебной коллегии по административным делам.

С октября 2012-го по сентябрь 2020 года являлся членом Совета судей Удмуртской Республики, а с сентября 2020-го по апрель 2021 года — его председателем. С мая 2025 года является членом совета судей России.

«Приоритетными направлениями деятельности Александра Полушкина как руководителя судебной системы региона стали повышение качества судопроизводства и судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, решение кадрового вопроса и формирование кадрового резерва судейского корпуса республики»,— говорится в сообщении.

Он удостоен первого квалификационного класса судьи. Указом главы республики господину Полушкину присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Удмуртской Республики».