В Белгороде возникли перебои с водоснабжением

В Харьковском районе Белгорода из-за отключения электроэнергии и снижения запаса воды в резервуарах зафиксированы перебои с водоснабжением. Об этом сообщает ГУП «Белоблводоканал».

Как пояснили на предприятии, в выходные дни наблюдался «высокий разбор воды», а после отключения электроэнергии на объектах водоканала уровень в резервуарах критически снизился. У некоторых абонентов наблюдается падение давления, что особенно заметно на верхних этажах многоквартирных домов. Пока воду привозят на автоцистернах.

Накануне вечером мэр города Валентин Демидов сообщил, что в Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии. Энергетики оперативно восстановили подачу света, но это повлекло за собой остановку объектов «Белоблводоканала». Он пообещал, что водоснабжение будет восстановлено к 5–6 часам утра.