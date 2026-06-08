Интернету предлагают паспортный контроль

Минцифры хочет проверять возраст россиян на онлайн-платформах. Такую меру власти обсудят в ближайшее время, заявил глава министерства Максут Шадаев. Как может выглядеть процедура?

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Минцифры, в частности, изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. В России она заблокирована Роскомнадзором. Сколько человеку лет, определяет искусственный интеллект — по лицу или фото паспорта. Игроки до 18 лет могут общаться только с ровесниками. А данные пользователей младше 13 лет площадка автоматически удаляет. Однако глава сообщества профессионалов в области приватности Алексей Мунтян сомневается, что этот принцип подойдет российскому рынку:

«Внедрение биометрического распознавания или загрузки скан-копий документов, удостоверяющих личность, является достаточно тяжеловесным решением и может создать серьезные риски утечки персональных данных. Обязаны ли будут все владельцы интернет-ресурсов в нашей стране соблюдать эти требования? Какие дополнительные расходы им придется нести? Если мы говорим о миллионах небольших частных интернет-ресурсов, то это станет предметом достаточно долгой и непростой общественной дискуссии».

В марте в Госдуме предлагали ограничить доступ к интернету детям до 14 лет. Впрочем, в России уже есть законодательная база для защиты несовершеннолетних, например, Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, отмечает управляющий партнер «Коллегии медиа-юристов» Федор Кравченко:

«Возможность проверить возраст есть у каждой платформы, и она не обязательно связана с государственными службами. Некоторые западные соцсети задают простой вопрос о возрасте, который можно подтвердить, привязав банковскую карту или получив подтверждение через родительский аккаунт. Проверка может осуществляться и в полуавтоматическом режиме: например, пользователя могут попросить включить камеру. Таким образом, государство вообще не будет вмешиваться во взаимоотношения между платформой и пользователем».

Верификация на сайтах через «Госуслуги» — самый вероятный сценарий для россиян, и она может стать обязательной, считает ведущий эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании «Б-152» Максим Лагутин:

«Если посредник — банк, сотовый оператор или другая организация — сравнивает данные и подтверждает их достоверность, то за такие проверки придется платить. Это не очень большие деньги, но подобных подтверждений потребуется очень много. Наверное, выходом могло бы стать саморегулирование. Однако, как показывает практика, у нас оно обычно работает не слишком эффективно.

Платформы, во-первых, хотят сэкономить, а во-вторых, не стремятся существенно снижать конверсию. Поэтому закон, вероятно, позволит в данном случае установить единые правила для всех».

По словам министра Максута Шадаева, многие развитые страны уже идут «по пути жестких ограничений». Для детей младше 15 лет запрещены соцсети в Австралии, Норвегии, Греции и Франции. За ними собираются последовать власти Испании, Литвы и Малайзии. В середине апреля страны Евросоюза создали приложение для проверки возраста в интернете. Пользователь должен загрузить фото паспорта и указать номер телефона.

Анжела Гаплевская, Егор Парфенов