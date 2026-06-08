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В Ульяновской области руководство больницы оштрафовали за отсутствие медоборудования

Исполняющая обязанности главного врача Большенагаткинской районной больницы привлечена к административной ответственности. Основанием для этого стало грубое нарушение лицензионных требований (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ). Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) и в кабинете врача-офтальмолога показала, что и.о. главврача не обеспечила наличие в подразделениях необходимого медоборудования для оказания услуг населению. Суд назначил должностному лицу штраф в размере 20 тыс. рублей. Постановление вступило в силу.

Георгий Портнов