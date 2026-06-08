В Московском регионе вечером пройдут дожди с грозами

Во второй половине дня в Москве и Московской области ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

«Сегодня столица окажется под влиянием периферии циклона, формирующегося над территорией Белоруссии и Украины», — отметил синоптик. Температура при этом останется высокой — от +27 до +29° С в Москве и от +25 до +30° С по области. Ветер будет северо-западный со скоростью 2–7 м/с, при грозе — порывистый. Ожидается снижение атмосферного давления до 748 мм рт. ст.

9 июня синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозы. Ночью температура опустится до +16…+18° С, а днем составит от +28 до +30° С.