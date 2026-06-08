ДСК построит поликлинику под Воронежем за 669 млн рублей

Победителем торгов на строительство поликлиники в поселке Отрадное пригородного Новоусманского района Воронежской области стало АО СЗ «Домостроительный комбинат» (одно из юрлиц местной девелоперской группы компаний ДСК, основатель — бывший сенатор, депутат областной думы Сергей Лукин). Компания забрала контракт по начальной цене 669,3 млн руб. Подписанный документ опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Второй участник конкурса предлагал выполнить работы за 627,9 млн руб. Его имя не раскрывается.

Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты. Контракт предполагает возведение шестиэтажного здания площадью 1,5 тыс. кв. м, рассчитанного на 300 посещений в смену. Рядом должен быть построен гараж на три машино-места на 375,9 кв. м.

Завершить все работы необходимо до 1 декабря 2027 года. Гарантийный срок на объект составит пять лет.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что контракт на строительство терапевтического корпуса Россошанской районной больницы в Воронежской области за 1,5 млрд руб. забрал местный крупный девелопер Эдуард Краснов через ООО «Регионжилстрой». Его компания была единственным участником торгов.

Алина Морозова