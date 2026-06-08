ДСК построит поликлинику под Воронежем за 669 млн рублей
Победителем торгов на строительство поликлиники в поселке Отрадное пригородного Новоусманского района Воронежской области стало АО СЗ «Домостроительный комбинат» (одно из юрлиц местной девелоперской группы компаний ДСК, основатель — бывший сенатор, депутат областной думы Сергей Лукин). Компания забрала контракт по начальной цене 669,3 млн руб. Подписанный документ опубликован на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Второй участник конкурса предлагал выполнить работы за 627,9 млн руб. Его имя не раскрывается.
Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты. Контракт предполагает возведение шестиэтажного здания площадью 1,5 тыс. кв. м, рассчитанного на 300 посещений в смену. Рядом должен быть построен гараж на три машино-места на 375,9 кв. м.
Завершить все работы необходимо до 1 декабря 2027 года. Гарантийный срок на объект составит пять лет.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что контракт на строительство терапевтического корпуса Россошанской районной больницы в Воронежской области за 1,5 млрд руб. забрал местный крупный девелопер Эдуард Краснов через ООО «Регионжилстрой». Его компания была единственным участником торгов.