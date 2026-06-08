РФС разрешил футбольному клубу «Уфа» выступать в Первой лиге

Российский футбольный союз (РФС) выдал футбольному клубу «Уфа» лицензию на выступление в Первой лиге в сезоне 2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета РФС по лицензированию.

Кроме «Уфы» лицензию получили 23 клуба, в том числе те, которые необязательно будут выступать в Первой лиге. Ожидается, что в новом сезоне примут участие команды «Пари НН» из Нижнего Новгорода и «Сочи», покинувшие Российскую премьер-лигу в минувшем розыгрыше. Также дивизион пополнит «Ленинградец» — победитель группы «Золото» Второй лиги России. Претендуют на повышение в классе новосибирская «Сибирь», ивановский «Текстильщик» и московский «Велес».

«Уфа» в сезоне 2025/2026 заняла 15-е место в Первой лиге.

Идэль Гумеров