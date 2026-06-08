Башкирское предприятие экспортировало более 2,3 тысяч голов племенных свиней

За пять месяцев этого года ООО «Башкирская мясная компания» (БМК, входит в агрохолдинг «Таврос») поставило за рубеж более 2,3 тыс. голов живых племенных свиней. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Башкирии. Основным рынком сбыта стал Казахстан: 2 июня предприятие отправило в страну 271 свинью.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2025 году БМК экспортировала более 2,8 тыс. голов племенной свинины.

ООО «Башкирская мясная компания» зарегистрировано в 2011 году в селе Языково Благоварского района. Предприятие занимается выращиванием и разведением свиней. Промышленные площадки БМК расположены в Буздякском, Благоварском, Белебеевском, Чишминском районе, а также в Уфе и Давлеканово. В прошлом году выручка предприятия составила 12 млрд руб., а чистая прибыль — около 4,3 млрд руб.

Идэль Гумеров