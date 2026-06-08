В Мелеузе компания выплатила долг по зарплате после претензий прокуратуры

После вмешательства Мелеузовской межрайонной прокуратуры ООО «Динамика» выплатило пяти уволенным работникам долг по зарплате, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что компания не до конца рассчиталась с пятью сотрудниками в день их увольнения. Общая сумма долга составила более 100 тыс. руб.

По инициативе прокуратуры генерального директора компании привлекли к административной ответственности за невыплату в установленный срок заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Майя Иванова