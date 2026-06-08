Средняя стоимость 1 кв. м жилья в ХМАО в III квартале составит 116 тыс. рублей

Минстрой России опубликовал проект приказа, которым устанавливается норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по стране на второе полугодие 2026 года, передает департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Также опубликованы показатели средней рыночной стоимости жилья по регионам на III квартал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Средняя стоимость квадратного метра в третьем квартале в Югре составляет 116 192 руб., в арктических районах региона — 128 290 руб., следует из документа. При этом в Тюменской области этот показатель составляет 127 947 руб., в Свердловской области — 116 896 руб.

Норматив стоимости одного квадратного метра жилья по России во втором полугодии 2026 года составит 123 700 руб.

Ирина Пичурина