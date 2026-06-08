Нижегородка отдала мошенникам 12,8 млн рублей, испугавшись «звонка из ФСБ»

В Нижнем Новгороде местная жительница потеряла 12,8 млн руб. после того, как ей под видом сотрудников позвонили мошенники. По данным полиции, они три недели убеждали нижегородку в том, что по ее счету проводятся сомнительные операции, которые необходимо отменить.

Поддавшись на запугивания мошенников, пенсионерка обналичила 10 млн руб., сложила деньги в сумку и передала неизвестной девушке. Через несколько дней потерпевшая обналичила еще 2 млн руб. Мошенники купили ей билет до Москвы, где она передала вторую часть денег неизвестному молодому человеку. Через некоторое время она сняла со счета оставшиеся 800 тыс. руб. и передала их неизвестному мужчине недалеко от своего дома.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Андрей Репин