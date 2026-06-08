В челябинском аэропорту задерживаются три рейса в Сочи

В аэропорту Челябинска задерживаются три рейса в Сочи и три — в обратном направлении. Информация отражена на сайте учреждения.

Вовремя вылететь в Сочи не смогли три воздушных судна от компаний «Россия», Nordwind Airlines и «Икар». Вернуться в Челябинск по расписанию не получилось у самолетов тех же перевозчиков. Задержка на данный момент составляет от шести до 17 часов.

В ночь на 8 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над акваториями Черного и Азовского морей.

Виталина Ярховска