ФСБ задержала 24 человека по делу о финансовых операциях онлайн-казино

ФСБ и Следственный комитет России задержали 24 члена организованного преступного сообщества (ОПС). Оно организовало в России работу сервисной платформы финопераций. Преступники работали «в интересах онлайн-казино, работа которых в российской юрисдикции запрещена».

По данным ФСБ, платформа обеспечивала сервисную обработку операций в онлайн-казино Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, lwin, Azino, WinWin, 888Casino. Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ), незаконной организации азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), и неправомерном обороте средств платежей (ч. 6 ст. 187 УК РФ).

По адресам проживания членов ОПС и в четырех принадлежащих им офисах прошли обыски. Были изъяты деньги и предметы роскоши, в том числе дорогостоящие автомобили. На имущественный фонд наложен арест.