Трое уфимцев обвиняются в производстве нелегального алкоголя

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении троих уфимцев, обвиняемых в незаконном обороте алкогольной продукции без маркировки (п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), а также в незаконном обороте этилового спирта без лицензии в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, с августа по декабрь 2023 года фигуранты дела, не имея лицензии, покупали спиртосодержащую жидкость. В арендуемом складе в Уфе они изготавливали из нее алкогольную продукцию, разливали в стеклянную и пластиковую тару, а затем продавали на территории региона.

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости стоимостью более 3 млн руб.

Майя Иванова