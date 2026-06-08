Опрос: каждый девятый работник в Ижевске опасается увольнения

Более половины опрошенных работников в Ижевске (59%) не испытывают каких-либо страхов, связанных с трудовой деятельностью. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наиболее распространенной фобией среди горожан оказался страх увольнения: его указали 11% респондентов. На второй строчке — опасение недооцененности и маленькой зарплаты (10%). Замыкает тройку боязнь оказаться невостребованным специалистом (9%).

В 6% случаев опрошенные боятся руководства, еще 6% — общей нестабильности или неспособности справиться с обязанностями. По 4% респондентов опасаются банкротства предприятия, задержки зарплаты и отсутствия карьерного роста.

Согласно опросу, женщины чаще мужчин демонстрируют страх недооцененности и маленькой зарплаты, а также боязнь не справиться с работой. Представители сильного пола в большей степени опасаются увольнения, нестабильности и обмана со стороны работодателя.