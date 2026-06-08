Глава Тюменской области прокомментировал речь Путина на ПМЭФ
Несколько заявлений на итоговой пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сделал президент России Владимир Путин. По мнению губернатора Тюменской области Александра Моора, некоторые из них напрямую касаются региона, передают в областном правительстве.
Александр Моор
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Глава государства рассказал, что продолжится практика выдачи инфраструктурных кредитов регионам. У нас есть опыт использования подобных инструментов, которые показали свою эффективность. С их помощью ускоренными темпами построили дорожные развязки и школу. Сегодня на средства казначейского инфраструктурного кредита модернизируем систему ЖКХ в Тюмени»,— сказал губернатор.
Президент во время своей речи подчеркнул важность развития цифровых сервисов как гаранта цифрового суверенитета России. Как сообщил господин Моор, в Тюменской области ведется большая работа в этом направлении. Школьники пользуются системой «Цифровой репетитор» для изучения сложных тем, а в лесах более половины пожаров получается обнаружить с помощью камер системы «Лесохранитель». Кроме того, более 100 тыс. тюменцев записались к врачу через бот в Max.
Владимир Путин в ходе выступления также рассказал о росте производства в РФ на 1,9% в апреле. При этом в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Тюменская область заняла седьмое место. По результатам анализа рейтинга инвестиционная команда региона во главе с губернатором и представителями бизнеса разработает меры по улучшению делового климата. По данным директора инвестагентства Тюменской области Николая Пуртова, в 2026 году регион уже получил новые проекты на 30 млрд руб., а общий объем потенциальных составляет около 60 млрд руб.