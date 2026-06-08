В Самарской области экс-глава почтамта осуждена за хищения и поджог здания

В Самарской области оглашен приговор бывшему руководителю отделения почтовой связи. Она признана виновной в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ) и присвоение вверенного имущества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд приговорил экс-руководителя почтамта к трем годам условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокуратуры — с виновной взыскано более 754 тыс. руб. материального ущерба.

Следствие установило, что с июля по октябрь 2025 года бывший руководитель почтового отделения в селе Патровка Алексеевского района присваивала вверенные ей ценности, включая продукты питания для розничной продажи. Общая сумма хищений превысила 476 тыс. руб.

Узнав о предстоящей проверке, обвиняемая решила уничтожить улики, подожгла помещение почтового отделения и скрылась. Пожар оперативно потушили.

Экспертиза показала, что стоимость восстановительных работ после поджога составила более 293 тыс. руб. Экс-глава почтового отделения частично возместила ущерб во время предварительного расследования.

Георгий Портнов