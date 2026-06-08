В Оренбуржье в суд направлено дело о хищении бухгалтером субсидии на 2 млн рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы поселка Акбулак, обвиняемой по п. «б» ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования для совершения преступления) и ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2025 году обвиняемая оказывала бухгалтерские услуги двум крестьянско-фермерским хозяйствам. Она от имени руководителей КФХ подделала необходимые документы и направила их в министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, чтобы незаконно получить субсидии, предназначенные для возмещения части затрат на развитие мясного скотоводства.

В результате на счета обвиняемой перевели деньги на сумму свыше 2 млн руб., которыми она воспользовалась по своему усмотрению. В ходе расследования женщина полностью возместила причиненный ущерб.

Руфия Кутляева