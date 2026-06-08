Королевская почта Британии доставила мужчине журнал с опозданием на 19 лет

Жителю Великобритании доставили по почте журнал, который он заказал в 2007 году, сообщает Би-би-си. Королевская почта приложила записку с извинениями за «доставленные неудобства».

52-летний Пол Эдвардс заявил, что заказал журнал Mother & Baby, когда его дочери было 18 месяцев, и они с женой ожидали рождения сына. В журнале дают советы по воспитанию детей. Сейчас детям мужчины 18 и 20 лет, они учатся в университете.

«Я не уверен, что мы тогда заметили, что журнал не дошел. А потом он вдруг пришел по почте. Получаешь наполовину порванный, скомканный пакет и думаешь: "Что это вообще такое?", да еще и с надписью "искренние извинения"»,— рассказал британец.

На почте заверили, что ежедневно проверяют свои отделения и сортировочные машины. Скорее всего, журнал «был каким-то образом возвращен в почтовую систему, а не потерян», считает почта.