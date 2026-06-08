МО КНДР: роль США в регионе меняется на фоне поставок оружия Сеулу

Одобрение Вашингтоном продажи оружия Сеулу в рамках «оборонной стратегии» по укреплению Вооруженных сил Южной Кореи усиливает напряженность в регионе, заявил представитель Главного управления вооружений Минобороны КНДР.

С учетом активной переброски американских вооружений союзникам в Азии характер их контингента обретает несомненный наступательный акцент, включая землю и море, подводное и воздушное пространства, приводит оценку замначальника управления ЦТАК.

Накануне власти США одобрили запрос Южной Кореи на поставку 708 хвостовых комплектов KMU-557 Joint Direct Attack Munition (JDAM) и 58 управляемых частей KMU-572 на общую сумму $106 млн.

За последние месяцы США также одобрили Сеулу продажи дальнобойной управляемой бомбы GBU-39, нового вертолета морской авиации MH-60R и запчастей для штурмового вертолета AH-64E Apache, а также стали содействовать в оснащении флота атомной подлодкой, напоминает КНДР.

Это, а также продажа вооружений Тайваню и Японии, приближает попытку внезапного и превентивного удара с соседней территории, считает КНДР. В ответ КНДР готовится «принять всесторонние военно-технические меры».

Эрнест Филипповский