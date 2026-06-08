Краснокамск может стать «Городом трудовой доблести»

Краснокамск получил экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее наличие оснований для присвоения ему почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава округа Александр Борисов на своих страницах в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По его словам, Краснокамск имеет все основания для получения этого звания. В частности, в годы Великой Отечественной войны в городе добыли почти 719 тыс. тонн нефти, работал Ленинградский монетный двор, изготавливавший ордена и медали, действовали эвакуационные госпитали. Пятеро краснокамцев были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Напомним, в Пермском крае почетное звание «Город трудовой доблести» указами президента РФ Владимира Путина присвоено Перми и Лысьве.