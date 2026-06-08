Водитель сбил пешехода насмерть в Удмуртии и покинул место ДТП

29-летняя водитель «Лада Гранта» насмерть сбила пешехода в Малопургинском районе и скрылась с места ДТП. Об этом сообщает 1-й отдел ГАИ Удмуртии.

Дорожная авария произошла 6 июня около 21:00 на полевой дороге Гужношур—Бобья Уча. Погибший — 47-летний местный житель. Сбив мужчину, водитель и ее 36-летний пассажир покинули место ДТП.

«Водитель и пассажир (в момент задержания.— “Ъ-Удмуртия”) находились в состоянии алкогольного опьянения. Со слов водителя, спиртное употребляли с пассажиром после дорожной аварии»,— говорится в сообщении. По факту ДТП проводится расследование.