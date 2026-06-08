Суд увеличил на 2,6 млрд рублей кадастровую стоимость крупнейшего в Иркутске ТРЦ

Областной суд признал незаконным решение ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости» об установлении кадастровой стоимости одного из торговых центров Иркутска. После рассмотрения иска региональной прокуратуры стоимость торгового центра увеличена на 2,6 млрд руб.

По информации источников «Ъ», речь идет о крупнейшем ТРЦ в Восточной Сибири «Сильвер Молл» площадью более 100 тыс. кв. метров.

Для определения размера рыночной стоимости спорного объекта недвижимости Иркутский областной суд назначил экспертизу, которая выявила нарушения федеральных стандартов оценки в отчете.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2024 году стоимость торгового центра была определена в размере 949 млн руб. По результатам проверок Иркутский областной суд установил кадастровую рыночную стоимость здания в размере 3,6 млрд руб.

Влад Никифоров