Международный Сабантуй в Сургуте собрал свыше 50 тыс. человек

В Сургуте прошел III Международный Иртышский Сабантуй, который посетили более 50 тыс. человек, сообщил в Max губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Глава региона также посетил мероприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: кадр из видео губернатора Югры Руслана Кухарука Руслан Кухарук

Фото: кадр из видео губернатора Югры Руслана Кухарука

На праздник съехались гости не только из Югры, но и из Татарстана, Башкортостана, Тюменской, Курганской и Омской областей, а также Китая и Казахстана. Они посетили ярмарку народных промыслов и национальной кухни на центральной площади города и интерактивные площадки. На Сабантуе также выступили творческие коллективы и были организованы Всероссийские соревнования по борьбе Корэш.

«Благодарю за доверие и честь принимать на Югорской земле Международный Иртышский Сабантуй. Большое спасибо организаторам и участникам этого масштабного события за яркие эмоции, подаренные жителям и гостям автономного округа»,— добавил господин Кухарук.

Ирина Пичурина