Глава СКР ждет доклада о расследовании дела по факту нерасселения аварийного дома в Перми

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему информацию по уголовному делу, возбужденному по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в приемную главы СКР обратилась жительница Перми, пожаловавшаяся на длительное нерасселение многоквартирного дома на ул. Ударника, 11. Здание 1932 года постройки находится в непригодном состоянии: разрушаются несущие конструкции, инженерные системы изношены, подвальные помещения регулярно затапливаются. Несмотря на признание строения аварийным в 2017 году, новые квартиры жильцам не предоставлены. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, сроки расселения перенесены на 2031 год. В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель СКР Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также проводимой работе по обеспечению жильцов аварийного дома благоустроенным жильем.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.