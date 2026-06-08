Партия Пашиняна набирает более 51% на выборах после обработки 50% голосов

Правящая партия Армении «Гражданский договор» набирает 51,71% голосов на парламентских выборах после подсчета 50% голосов. Были опубликованы результаты голосования на 1029 избирательных участках из 2005, число проголосовавших составило почти 596 тыс. человек.

Как сообщает Armenia Today со ссылкой на ЦИК страны, за «Гражданский договор» отдали голоса 303 648 избирателей. На втором месте идет блок «Сильная Армения» с 23,2% (136 226 голосов), на третьем — блок «Армения» с 9,33% (54 768 голосов). За партию «Процветающая Армения» проголосовали 4,29% избирателей (25 218 голосов).

Ранее Никол Пашинян заявил о победе «Гражданского договора», сделав это после подсчета около 10% голосов. Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. В них принимали участие 18 политических сил — 16 партий и 2 блока. Итоговая явка составила 58,97%, в голосовании приняли участие 1 476 597 человек.