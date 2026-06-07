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Трамп пообещал вывезти уран из Ирана независимо от исхода переговоров

США вывезут обогащенный уран из Ирана независимо от результатов переговоров, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, США с помощью космических аппаратов следят за возможными попытками забрать материал из Ирана в обход Вашингтона.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Если мы заключим сделку и окажемся в дружеских отношениях, то мы пойдем (извлекать уран.— “Ъ”) вместе. Это будет наш материал. Мы вывезем его и уничтожим, будь то на месте или за пределами»,— сказал господин Трамп NBC News. «Если мы не заключим сделку, то мы очень жестко разнесем их военным путем. И мы подождем, прежде чем идти (забирать уран.— “Ъ”)»,— добавил американский президент.

По словам Дональда Трампа, США и Иран «очень близки» к подписанию соглашения. По его словам, Тегеран в проекте сделки подтвердил отказ от планов по получению ядерного оружия. Американский президент настаивает на том, чтобы соглашение включало пункт, который не позволит Ирану обойти условия сделки.

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