Заметки о полях

Стартующий 11 июня в США, Канаде и Мексике чемпионат мира по футболу станет рекордным сразу по нескольким параметрам. Команд-участниц — 48, а не 32, как раньше. Матчей — 104, а не 64. Разумеется, больше стало и стадионов — вдвое больше, чем на мировом первенстве четырехлетней давности, проходившем в Катаре. О каждой из 16 арен турнира — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angelina Katsanis / Reuters Фото: Angelina Katsanis / Reuters

MetLife Stadium Местоположение : Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США) Год постройки : 2010 Вместимость: 78 576 Самый вместительный стадион грядущего первенства находится в собственности двух клубов Национальной футбольной лиги (NFL) — «Нью-Йорк Джайантс» и «Нью-Йорк Джетс», принципиальных соперников. Отсюда нейтральная стилистика, в которой выполнен алюминиевый фасад. Способ подчеркнуть принадлежность арены каждому из клубов тем не менее нашли. В зависимости от того, какая команда проводит домашний матч, она подсвечивается синим («Джайантс») или зеленым («Джетс») цветом. Вдохновлялись мюнхенской Allianz Arena, на которой раньше играла не только «Бавария», но и «Мюнхен 1860». Примечательно, что немецкий страховой гигант Allianz был заинтересован в покупке прав на название нью-йоркского стадиона. Против оказалась еврейская община, напомнившая о тесных связях между компанией и руководством нацистской Германии. Соглашение в итоге достигнуто не было. MetLife Stadium примет финальный матч чемпионата мира. В его перерыве выступят Мадонна, южнокорейская группа BTS и Шакира, которая стала автором гимна турнира. Репетиция грандиозного шоу прошла год назад, когда здесь же проходил решающий матч клубного чемпионата мира. В нем лондонский «Челси» со счетом 3:0 обыграл «Пари Сен-Жермен», а на сцене появились Робби Уильямс, Doja Cat, группа Coldplay и другие звезды. На MetLife Stadium проходили матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на открытом воздухе. В наиболее свежем из них «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл — 6:5 — «Нью-Йорк Айлендерс» благодаря победной шайбе Артемия Панарина в овертайме. Матчи чемпионата мира: 13.06 Групповой этап (С). Бразилия—Марокко; 16.06 Групповой этап (I). Франция—Сенегал; 22.06 Групповой этап (I). Норвегия—Сенегал; 25.06 Групповой этап (E). Эквадор—Германия; 27.06 Групповой этап (L). Панама—Англия; 30.06 Матч 1/16 финала; 05.07 Матч 1/8 финала; 19.07 Финал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Gillette Stadium Местоположение : Фоксборо (штат Массачусетс, США) Год постройки: 2002 Вместимость: 63 815 Болельщиков, которые придут на Gillette Stadium, будет встречать 66-метровый декоративный маяк. Идея принадлежала Роберту Крафту — владельцу арены и клубов, выступающих на ней («Нью-Ингленд Пэтриотс» из NFL и «Нью-Ингленд Революшн» из Главной футбольной лиги (MLS)). Он хотел, чтобы вход на стадион напоминал вход в Диснейленд. С маяком связана и одна традиция. Перед каждым домашним матчем «Пэтриотс» на него поднимается специальный гость и звонит в колокол, чтобы дать старт игре. Первым такой чести был удостоен выдающийся игрок в американский футбол Том Брэди. Прошлым летом перед стадионом была установлена бронзовая скульптура квотербека, представлявшего «Нью-Ингленд» почти два десятка лет и выигравшего с командой шесть чемпионских титулов. Есть чем полюбоваться и внутри. Например, гигантским — самым большим в США — видеоэкраном, появившимся во время завершившейся три года назад реконструкции. Его площадь — около 2 тыс. кв. м. Раньше на месте Gillette Stadium располагалась арена Foxboro. Именно на ней свой последний матч за сборную провел Диего Марадона. На чемпионате мира 1994 года аргентинец успел выйти на поле в двух встречах. Затем, перед заключительным матчем группового этапа против команды Болгарии, он сдал положительный допинг-тест и покинул расположение сборной. Она задержалась на турнире лишь немногим дольше своей звезды — уступила румынам в 1/8 финала. Матчи: 13.06 Групповой этап (С). Гаити—Шотландия; 16.06 Групповой этап (I). Ирак—Норвегия; 17.06 Групповой этап (С). Шотландия—Марокко; 23.06 Групповой этап (L). Англия—Гана; 26.06 Групповой этап (I). Норвегия—Франция; 29.06 Матч 1/16 финала; 09.07 Матч 1/4 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kyle Ross-Imagn Images / Reuters Фото: Kyle Ross-Imagn Images / Reuters

Lincoln Financial Field Местоположение : Филадельфия (штат Пенсильвания, США) Год постройки: 2003 Вместимость: 65 827 Стадион, на котором базируется клуб NFL «Филадельфия Иглс», считается одним из самых экологичных в лиге. На его территории установлены 11 тыс. солнечных батарей и 14 ветрогенераторов, которые вырабатывают около 30% электроэнергии, необходимой для работы арены. Как и большинство стадионов нынешнего ЧМ, Lincoln Financial Field принимал матчи клубного чемпионата мира 2025 года. В сезоне НХЛ 2018/19 на арене прошел матч Стадионной серии между «Филадельфия Флайерс» и «Питсбург Пингвинс». Победу гостям — 4:3 — принес Евгений Малкин, недавно продливший контракт с командой. Стадион неоднократно появлялся в фильмах и телешоу, например, в заставке одного из самых долгоиграющих американских ситкомов — «В Филадельфии всегда солнечно» с Дэнни Де Вито в главной роли. А в спин-оффе «Ходячих мертвецов» арена была разрушена в первые дни зомби-апокалипсиса. Матчи: 14.06 Групповой этап (Е). Кот-д'Ивуар—Эквадор; 19.06 Групповой этап (С). Бразилия—Гаити; 22.06 Групповой этап (I). Франция—Ирак; 25.06 Групповой этап (E). Кюрасао—Кот-д'Ивуар; 27.06 Групповой этап (L). Хорватия—Гана; 04.07 Матч 1/8 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Megan Varner / Reuters Фото: Megan Varner / Reuters

Mercedes-Benz Stadium

Местоположение : Атланта (штат Джорджия, США)

Год постройки: 2017

Вместимость: 67 382

Главная особенность арены — раздвижная крыша из восьми панелей. Они открываются и закрываются, как диафрагма фотообъектива. А одна деталь, как рассказал архитектор стадиона Билл Джонсон, была вдохновлена римским Пантеоном: большое круглое отверстие в крыше Mercedes-Benz Stadium напоминает окулюс.

На стадионе домашние матчи проводит клуб MLS «Атланта Юнайтед», за который выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Также на арене базируется команда NFL «Атланта Фэлконс». Поэтому у входа огромная — высотой с пятиэтажку — скульптура сокола из нержавеющей стали.

Владельцы стадиона гордятся доступными ценами на арене. Во время клубного чемпионата мира 2025 года (на арене прошло шесть матчей турнира) хот-доги стоили всего $2.

Матчи:

15.06 Групповой этап (H). Испания—Кабо-Верде;

18.06 Групповой этап (А). Чехия—ЮАР;

21.06 Групповой этап (H). Испания—Саудовская Аравия;

24.06 Групповой этап (С). Марокко—Гаити;

27.06 Групповой этап (К). ДР Конго—Узбекистан;

01.07 Матч 1/16 финала;

07.07 Матч 1/8 финала;

15.07 Матч 1/2 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rebecca Blackwell / AP Фото: Rebecca Blackwell / AP

Hard Rock Stadium Местоположение : Майами-Гарденс (штат Флорида, США) Год постройки: 1987 Вместимость: 64 091 Из всех стадионов чемпионата мира 2026 года именно этот может похвастаться самым внушительным списком спортивных мероприятий. Почти два десятилетия здесь играла бейсбольная «Флорида Марлинс». По сей день на этой арене проводит домашние матчи клуб NFL «Майами Долфинс». Ежегодно здесь проходит престижный теннисный турнир Miami Open, хрустальный трофей которого поднимали Даниил Медведев, Николай Давыденко и Светлана Кузнецова. Кроме того, вокруг стадиона и его объектов пролегает гоночная трасса длиной 5,4 км — она принимает один из этапов «Формулы-1». Стадион видел шесть Супербоулов и две бейсбольные Мировые серии. В последнее время на нем проходили два крупных футбольных турнира: Клубный чемпионат мира и Кубок Америки. Именно на Hard Rock Stadium состоялся обросший скандалами финал последнего (в нем аргентинцы с минимальным счетом обыграли колумбийцев). В тот день все сразу пошло не так. Стартовый свисток прозвучал на полтора часа позже запланированного из-за давки. Около 7 тыс. болельщиков проникли на трибуны без билетов. По окончании матча после стычки с охраной были задержаны президент Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурун и его сын Рамон Хамиль Хесурун. Тем временем на поле вовсю разгоралась новая история: аргентинские футболисты на радостях исполняли песенку с расистскими оскорблениями в адрес французских футболистов. Один из них, Энцо Фернандес, скоро поделится видеозаписью, а различные структуры начнут собственные расследования инцидента. Матчи: 15.06 Групповой этап (H). Саудовская Аравия—Уругвай; 21.06 Групповой этап (H). Уругвай—Кабо-Верде; 24.06 Групповой этап (C). Шотландия—Бразилия; 27.06 Групповой этап (K). Колумбия—Португалия; 03.07 Матч 1/16 финала; 11.07 Матч 1/4 финала; 18.07 Матч за 3-е место

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Arrowhead Stadium Местоположение: Канзас-Сити (штат Миссури, США) Год постройки: 1972 Вместимость: 67 513 На одном из самых старых стадионов чемпионата мира 2026 года играет клуб NFL «Канзас-Сити Чифс». Недавно команда объявила о намерении переехать на новую крытую арену к сезону-2031. В 2014 году болельщики «Чифс» попали в Книгу рекордов Гиннеса, создав на стадионе шум в 142,4 децибела, то есть сравнимый с ревом реактивного двигателя. Все дело в акустике: трибуны Arrowhead Stadium спроектированы таким образом, чтобы звуковые волны не рассеивались, а направлялись в сторону поля. До 2007 года на стадионе домашние матчи проводил клуб MLS «Спортинг Канзас-Сити». В 2004 году команда на своем поле сыграла в финале Открытого Кубка США против «Чикаго Файр». Автором единственного мяча стал российский нападающий Игорь Симутенков, который сейчас работает ассистентом главного тренера петербургского «Зенита». Вполне возможно, он забил последний «золотой гол» — этот метод использовался в футболе с 1993 по 2004 год в матчах на вылет для определения победителя в дополнительное время. Матчи: 16.06 Групповой этап (J). Аргентина—Алжир; 20.06 Групповой этап (E). Эквадор—Кюрасао; 25.06 Групповой этап (F). Тунис—Нидерланды; 27.06 Групповой этап (J). Алжир—Австрия; 03.07 Матч 1/16 финала; 11.07 Матч 1/4 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters

AT&T Stadium Местоположение : Арлингтон (штат Техас, США) Год постройки: 2009 Вместимость: 70 122 Изначально стадион считался главным претендентом на проведение финала. Но выбор в итоге пал на MetLife Stadium, а техасская арена примет наибольшее число матчей чемпионата мира — 9. AT&T Stadium оборудован раздвижной крышей, которая открывается и закрывается за 12 минут. Он также может похвастаться одним из самых высоких куполов в мире — его высота достигает 91 м. На поле AT&T Stadium домашние матчи проводит команда NFL «Даллас Ковбойс» — самый дорогой спортивный клуб мира. По данным журнала Forbes за 2025 год, его стоимость достигла $13 млрд. В разное время на стадионе были установлены различные рекорды посещаемости (вместимость увеличивали за счет стоячих трибун и временных конструкций). Например, в 2010 году на Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пришли 108,7 тыс. болельщиков — наибольшее число зрителей в истории вида. На арене прошел самый посещаемый в США боксерский поединок в закрытом помещении. В 2021 году мексиканец Сауль Альварес отнял у британца Билли Джо Сондерса три чемпионских титула. С трибун бой смотрели 73,1 тыс. человек. А два года назад на AT&T Stadium состоялся еще один очень примечательный поединок — тот, в котором 58-летний Майк Тайсон столкнулся с ютубером Джейком Полом. Блогер, решивший начать профессиональную боксерскую карьеру, одержал победу в восьми раундах единогласным решением судей. Тот бой посетили 72 тыс. человек, а на Netflix его посмотрели 108 млн зрителей. Матчи: 14.06 Групповой этап (F). Нидерланды—Япония; 17.06 Групповой этап (L). Англия—Хорватия; 22.06 Групповой этап (J). Аргентина—Австрия; 25.06 Групповой этап (F). Япония—Швеция; 27.06 Групповой этап (J). Иордания—Аргентина; 30.06 Матч 1/16 финала; 03.07 Матч 1/16 финала; 06.07 Матч 1/8 финала; 14.07 Матч 1/2 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron M. Sprecher / Getty Images Фото: Aaron M. Sprecher / Getty Images

NRG Stadium Местоположение : Хьюстон (штат Техас, США) Год постройки: 2002 Вместимость : 68 311 Арена стала первым стадионом NFL с раздвижной крышей. Здесь играет «Хьюстон Тексанс». В сентябре 2008 года сооружение пострадало от урагана «Айк». Из-за стихийного бедствия большие изменения претерпел календарь регулярного чемпионата NFL. Восстановление обошлось в $11 млн. Ремонтные работы были завершены к февралю 2009 года. Летом 2025 года стадион принял финал Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) между сборными США и Мексики (1:2). Также на арене проходит крупнейшая в мире выставка животноводства и шоу родео. Мероприятие проводится в марте и длится три недели — в этом году оно собрало более 2,6 млн посетителей. Матчи: 14.06 Групповой этап (E). Германия—Кюрасао; 17.06 Групповой этап (K). Португалия—ДР Конго; 20.06 Групповой этап (F). Нидерланды—Швеция; 23.06 Групповой этап (K). Португалия—Узбекистан; 26.06 Групповой этап (H). Кабо-Верде—Саудовская Аравия; 29.06 Матч 1/16 финала; 04.07 Матч 1/8 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jae C. Hong, AP Фото: Jae C. Hong, AP

SoFi Stadium Местоположение : Инглвуд (штат Калифорния, США) Год постройки: 2020 Вместимость: 69 650 Новейшую арену грядущего турнира принято считать самым дорогим спортивным сооружением в мире. Его строительство обошлось примерно в $5,5 млрд. Помимо собственно стадиона под огромным — площадью свыше 92 тыс. кв. м — прозрачным навесом расположились парк и концертная площадка. Этот навес — не просто стеклянная крыша. Это конструкция из трех с лишним сотен легких, прочных и термостойких ETFE-панелей — современной альтернативы стеклу. А еще в нее встроена система из 28 тыс. светодиодов, с помощью которой крыша превращается в экран. Благодаря этому, пассажиры, прилетающие в расположенный поблизости международный аэропорт Лос-Анджелеса, могут любоваться проекциями в иллюминаторы. Домашние матчи на SoFi Stadium проводят сразу два клуба NFL — «Лос-Анджелес Рэмс» и «Лос-Анджелес Чарджерс». В 2022 году здесь прошел Супербоул. «Рэмс» победили «Цинциннати Бенгалс» и стали второй командой в истории лиги, которая завоевала трофей на своем поле. 12 июня на SoFi Stadium состоится одна из церемоний открытия чемпионата мира (их предусмотрено три, по одной на каждую страну-хозяйку). Сборная США стартует на турнире матчем с парагвайцами. Хедлайнерами шоу заявлены Кэти Перри и рэпер Future. В 2028 году стадион примет церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских и Паралимпийских игр. Здесь же пройдут соревнования по плаванию и футбольный турнир. Матчи: 12.06 Групповой этап (D). США—Парагвай; 15.06 Групповой этап (G). Иран—Новая Зеландия; 18.06 Групповой этап (B). Швейцария—Босния и Герцеговина; 21.06 Групповой этап (G). Бельгия—Иран; 25.06 Групповой этап (D). Турция—США; 28.06 Матч 1/16 финала; 02.07 Матч 1/16 финала; 10.07 Матч 1/4 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Levi’s Stadium Местоположение : Санта-Клара (штат Калифорния, США) Год постройки: 2014 Вместимость: 69 391 Стадион, где базируется команда NFL «Сан-Франциско Форти Найнерс», расположен в самом сердце Кремниевой долины. Он считается одним из самых технологичных в мире. Через каждые 100 мест установлены Wi-Fi роутеры, которые обеспечивают болельщиков бесперебойным интернетом. На крыше террасы установлены солнечные батареи. Давно работает мобильное приложение стадиона с уймой сервисов: от «игрового центра» с видеоконтентом о матче и его статистикой до покупки билетов, мониторинга парковки и заказа еды. Кстати, на верхнем ярусе есть собственная ферма, где выращивают помидоры, кабачки и зелень. Эти продукты и используют в блюдах, продаваемых на стадионе во время игр. Одна проблема в смысле зрительского опыта все-таки есть. Дело в том, что Levi’s Stadium не оборудован крышей и навесами, что в жаркой, солнечной Калифорнии становится проблемой. Болельщики неоднократно получали тепловые удары. В 2025 году завершилась реконструкция арены. Через полгода здесь прошел Супербоул. Хедлайнером традиционного шоу в перерыве стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny, неделей ранее получивший премию Grammy за лучший альбом года. Во время выступления исполнитель, ранее критиковавший иммиграционную и таможенную службу США (ICE), произнес речь о единстве Америки. Дональд Трамп назвал шоу «одним из худших за всю историю». Матчи: 13.06 Групповой этап (B). Катар—Швейцария; 16.06 Групповой этап (J). Австрия—Иордания; 19.06 Групповой этап (D). Турция—Парагвай; 22.06 Групповой этап (J). Иордания—Алжир; 25.06 Групповой этап (D). Парагвай—Австралия; 01.07 Матч 1/16 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Lumen Field Местоположение : Сиэтл (штат Вашингтон, США) Год постройки: 2002 Вместимость: 65 123 Чаша домашнего стадиона действующего победителя Супербоула «Сиэтл Сихокс» и клуба MLS «Сиэтл Саундерс» имеет подковообразную форму, благодаря чему открывается вид на местные достопримечательности. В одной стороне —деловой центр города, в другой — спящий вулкан Рейнир. Летом 2023 года на стадионе прошли два концерта Тейлор Свифт. Фанаты певицы вызвали толчки, эквивалентные землетрясению магнитудой 2,3. Подобная сейсмическая активность наблюдалась и в 2011 году, во время матча «Сихокс». Причиной стала радость болельщиков «Сиэтла» — их команда победила действующего чемпиона лиги «Нью-Орлеан Сейнтс» в первом раунде play-off. Это событие получило название Beast Quake («Звериное землетрясение»). Пережил Lumen Field и настоящее землетрясение магнитудой 6,8. Это произошло в феврале 2001 года, когда стадион еще строился. Хорошо себя показал элемент конструкции, предусмотренный как раз на случай подземных толчков — а сомнения были, поскольку в таких больших сооружениях подобные механизмы ранее не применяли. Матчи: 15.06 Групповой этап (G). Бельгия—Египет; 19.06 Групповой этап (B). США—Австралия; 24.06 Групповой этап (B). Босния и Герцеговина—Катар; 26.06 Групповой этап (G). Египет—Иран; 01.07 Матч 1/16 финала; 06.07 Матч 1/8 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters

Estadio Akron Местоположение: Гвадалахара (Мексика) Год постройки : 2010 Вместимость: 44 300 Главной особенностью Estadio Akron является его местоположение. Он находится на высоте 1600 м над уровнем моря. Эксперты опасаются, что в таких условиях некоторые футболисты будут быстрее утомляться. Хозяевам, которые проведут в Гвадалахаре один матч группового этапа, это может принести пользу. Есть у арены любопытная визуальная деталь. По задумке французских архитекторов Жан-Мари Массо и Даниэля Пузе, стадион должен напоминать извергающийся вулкан. Красные сиденья внутри символизируют кратер, а белая крыша, полностью закрывающая зрительские сидения, напоминает парящее над лавой облако. Домашние матчи на Estadio Akron проводит клуб «Гвадалахара», 12-кратный чемпион Мексики. По-настоящему крупных турниров арена не принимала: выделяются разве что Панамериканские игры и стыковые матчи за выход на нынешний чемпионат мира, на котором стадиону уготована третьестепенная роль. Он единственный не примет ни одного матча play-off. Матчи: 11.06 Групповой этап (A). Южная Корея—Чехия; 18.06 Групповой этап (A). Мексика—Южная Корея; 23.06 Групповой этап (K). Колумбия—ДР Конго; 26.06 Групповой этап (H). Уругвай—Испания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fernando Llano / AP Фото: Fernando Llano / AP

Estadio Azteca Местоположение : Мехико (Мексика) Год постройки: 1966 Вместимость: 72 766 Стадион Azteca — домашний для клубов «Америка» и «Крус Асуль», а также сборной Мексики — располагается еще выше, на высоте 2200 м над уровнем моря. Но это точно не главная причина, по которой он должен внушать страх соперникам сборной Мексики. Azteca — это ведь стадион особенный, легендарный. Матчи чемпионата мира по футболу он примет в третий раз. Ранее мировое первенство проходило здесь в 1970 и 1986 годах. Он видел много знаковых событий. Здесь за победой мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса над Грегом Хогеном смотрели больше 130 тыс. человек. Здесь свой последний, третий, трофей чемпиона мира (это был еще трофей Жюля Риме, то есть старого образца) поднял над головой Пеле. Здесь были забиты, вероятно, самый скандальный и самый знаменитый голы в истории футбола. В четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Диего Марадона сначала поразил ворота рукой. По мнению автора, «рукой бога»; по мнению пострадавших англичан — «рукой дьявола». Три минуты спустя аргентинский виртуоз отличился еще раз: обыграл шестерых оппонентов, обвел вратаря Питера Шилтона и закатил мяч в пустые ворота. Это был гол столетия, лучший гол XX века по версии FIFA. Интересная история связывает Azteca и отечественную футбольную сборную. На чемпионате мира 1970 года она провела на этой арене все четыре матча турнира. Дебютный — против хозяев первенства — попал в историю благодаря тому, что в нем была показана первая в истории чемпионатов мира желтая карточка (ее получил полузащитник Кахи Асатиани). Но куда известнее встреча, на которой турнирный путь сборной СССР оборвался — четвертьфинал против уругвайцев. Известна она из-за судейского скандала, двух эпизодов, произошедших уже во втором дополнительном тайме. На 114-й минуте матча отличился Анатолий Бышовец, однако гол — гол, как был уверен советский форвард, чистый — не был засчитан из-за положения вне игры. Через три минуты атаковали уругвайцы: Луис Кубилья, то ли упустивший, то ли не упустивший мяч за лицевую линию, тут же его выгреб и наказал двух выключившихся из игры противников. Защитник Валентин Афонин остановился и поднял руку. Голкипер Анзор Кавазашвили вскинул в воздух обе руки и пошел в сторону уругвайца. Однако судейского свистка не последовало. Кубилья навесил на Виктора Эспарраго, который поразил оставленные Кавазашвили ворота. Матчи: 11.06 Групповой этап (A). Мексика—ЮАР; 17.06 Групповой этап (K). Узбекистан—Колумбия; 24.06 Групповой этап (A). Мексика—Чехия; 30.06 Матч 1/16 финала; 05.07 Матч 1/8 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Becerril / Reuters Фото: Daniel Becerril / Reuters

Estadio BBVA Местоположение: Монтеррей (Мексика) Год постройки: 2015 Вместимость: 50 113 С северо-западной трибуны Estadio BBVA открывается потрясающий вид на гору Серро-де-ла-Силья. Она считается одним из символов Монтеррея, хотя располагается в соседнем муниципалитете Гуадалупе. Футуристичную арену, напоминающую летающую тарелку, называют «стальным гигантом». Домашние матчи на ней проводит «Монтеррей» — пятикратный чемпион Мексики. Утверждение проекта стадиона шло тяжело. Сопротивлялось местное правительство, сопротивлялись экологические организации. Но в 2011 году старт строительству был дан. Наконец, спустя четыре года сооружение было возведено. Его торжественно открыли 2 августа 2015 года матчем Кубка Эйсебио. В нем «Монтеррей» со счетом 3:0 обыграл лиссабонскую «Бенфику», а первый мяч на Estadio BBVA забил Сесар Монтес, воспитанник клуба, вот уже два сезона играющий за московский «Локомотив». На чемпионате мира он сыграет. Для сборной Мексики Монтес — важная фигура в центре защиты. Матчи: 14.06 Групповой этап (F). Швеция—Тунис; 21.06 Групповой этап (F). Тунис—Япония; 24.06 Групповой этап (A). ЮАР—Южная Корея; 29.06 Матч 1/16 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Helgren / Reuters Фото: Chris Helgren / Reuters

BMO Field Местоположение : Торонто (Канада) Год постройки: 2007 Вместимость: 44 315 Изначально стадион был рассчитан на 20 тыс. посадочных мест, но в середине прошлого десятилетия провели несколько масштабных реконструкций: к восточной трибуне был добавлен верхний ярус. Для сборной Канады эта арена является домашней. Гостей здесь принимает и клуб MLS «Торонто», причем стадион был, по сути, построен под команду (она была основана в 2005 году, то есть, лишь немногим старше, чем арена). В 2017-м «Торонто» на своем поле выиграл пока единственный чемпионский титул. Проходили на BMO Field и международные соревнования, правда, не высшего эшелона: матчи Золотого кубка CONCACAF, Панамериканские игры. В 2007-м, еще до расширения, здесь прошел молодежный чемпионат мира, в котором победила мощная — с Серхио Агуэро и Анхелем ди Марией — аргентинская команда. А 1 января 2017 года состоялась «Столетняя классика НХЛ». В юбилейном матче под открытым небом «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 5:4 обыграл «Детройт Ред Уингс». Матчи: 12.06 Групповой этап (B). Канада—Босния и Герцеговина; 17.06 Групповой этап (L). Гана—Панама; 20.06 Групповой этап (E). Германия—Кот-д'Ивуар; 23.06 Групповой этап (L). Панама—Хорватия; 26.06 Групповой этап (I). Сенегал—Ирак; 02.07 Матч 1/16 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jennifer Gauthier / Reuters Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

BC Place Местоположение : Ванкувер (Канада) Год постройки: 1983 Вместимость: 48 821 На самом северном стадионе грядущего чемпионата мира базируется клуб MLS «Ванкувер Уайэткэпс», одним из совладельцев которого является член Зала славы баскетбола канадец Стив Нэш. Также на стадионе домашние матчи проводит команда Канадской футбольной лиги «Бритиш Коламбия Лайонс». В 2010 году на арене прошли церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Одним из факелоносцев был лучший бомбардир в истории НХЛ, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки. Также на стадионе награждали чемпионов и призеров Игр. BC Place в своем первозданном виде был стадионом с надувной крышей. В таком виде он работал до мая 2010 года, когда купол сдули в последний раз. Вскоре арена получила новую раздвижную крышу. Матчи: 13.06 Групповой этап (D). Австралия—Торонто; 18.06 Групповой этап (B). Канада—Катар; 21.06 Групповой этап (G). Новая Зеландия—Египет; 24.06 Групповой этап (B). Швейцария—Канада; 26.06 Групповой этап (G). Новая Зеландия—Бельгия; 02.07 Матч 1/16 финала; 07.07 Матч 1/8 финала.

Таисия Орлова, Роман Левищев