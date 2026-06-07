На казахстанско-российской границе у Оренбурга образовалась многокилометровая пробка

В воскресенье в соцсетях появилось большое количество сообщений о гигантской автомобильной пробке, которая образовалась на казахстанско-российской границе со стороны Казахстана около пункта пропуска «Сагарчин» вблизи Оренбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ

По информации очевидцев, выкладывающих видео и комментарии, в очереди — сотни автомобилей. Отмечают, что для некоторых водителей время ожидания достигает двух-трех суток. По мнению ряда комментаторов причина заторов — усиленный таможенный контроль и борьба с «серым» импортом.

В то же время казахстанские СМИ публикуют разъяснения Комитета государственных доходов (КГД) минфина Казахстана (контроль деятельности таможни относится к ведению комитета). В КГД объяснили затор снижением темпов приема транспорта российской стороной.

По данным КГД, одна из причин затора — в разнице пропускной способности пунктов пропуска. На казахстанском пункте «Жайсан» работают четыре полосы движения, тогда как на российском пункте «Сагарчин» — только две. «В настоящее время наблюдается снижение темпов приема грузовых автомобилей сопредельной стороной. Существенное влияние оказывает и инфраструктурный дисбаланс между пунктами пропуска», — сообщили в ведомстве. В комитете отметили, что при увеличении потока транспорта существующая инфраструктура не справляется с нагрузкой, что и приводит к образованию очередей. Также в ведомстве отметили, что подобные скопления транспорта регулярно возникают после выходных дней, когда на границе скапливается большое количество грузовых автомобилей.

Андрей Васильев